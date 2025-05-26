Інтерфакс-Україна
Події
19:13 26.05.2025

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

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Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

Правоохоронці викрили депутата облради однієї із західних областей України на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон, за "послуги" він вимагав 10 тис. євро з особи, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"26 травня 2025 року (…) прокурор повідомив про підозру депутату обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні САП у телеграмі у понеділок.

Слідством встановлено, що депутат облради під час спілкування із громадянином запропонував вирішити питання перетину державного кордону України військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього депутат залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на працівників ДПС України та може забезпечити безперешкодний перетин кордону. Вартість перетину кордону він оцінив у 10 тис євро за одну особу. Крім того, депутат зауважив, що може організувати переміщення осіб з м. Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише виїзд, а й в’їзд осіб до України.

САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тис. євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Дії депутата облради кваліфіковано за ч. 3 ст. 332; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

 

Теги: #депутат #ухилянти #сап #викриття

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