Інтерфакс-Україна
Події
17:43 26.05.2025

Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

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Стартував прийом анкет на участь у 4 групі програми REDpreneurUA, що підтримує підприємців з України  для створення сталого, соціально орієнтованого бізнесу. 

“REDpreneurUA допомагає майбутнім підприємцям здобути знання, практичні навички, менторську підтримку та фінансування для запуску та відновлення власної справи. Особливий акцент програма робить на ідеї з соціальним, екологічним або інноваційним впливом, а також на підтримці учасників, які хочуть зробити внесок у відновлення України через підприємництво”, - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці

У програмі можуть взяти участь громадяни України віком від 18 до 59 років, які  проживають на підконтрольній уряду України території; мають бізнес-ідею у сталому секторі економіки з соціальною, екологічною або інноваційною складовою; не мають чинного бізнесу або прагнуть відновити власну справу; мають стабільне інтернет-з'єднання для проходження онлайн-навчання. 

Наявність статусу ВПО, особи з інвалідністю є додатковою перевагою, якщо ви відповідаєте іншим критеріям відбору. 

За результатами конкурсу 25 учасників отримають можливість пройти інтенсивну навчальну програму на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future.

10 фіналістів отримають подальшу підтримку для реалізації своїх бізнес-ідей та 7000 євро, які допоможуть бенефіціарам втілити бізнес-ідеї, спрямовані на підтримку місцевих громад, створення робочих місць і розвиток фінансово стійких бізнес-моделей, що здатні залучати інвестиції та підтримувати довгострокову стабільність. 

Реєстрація триває з 26 травня до 26 червня 2025 року.

Програму реалізує Український Червоний Хрест (УЧХ) у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія). Навчання 4-й когорти відбуватиметься у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future — середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні. 

 

Теги: #redpreneurua #тчху

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