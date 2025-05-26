Шмигаль обговорив із місією МВФ подальшу співпрацю і майбутній транш

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з її головою Гевіном Греєм подальшу співпрацю України з Фондом.

"Подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки яким ми змогли залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів. Сьогодні відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни, а серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату.

Також на зустрічі сторони обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.

"Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з Фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави", - додав він.