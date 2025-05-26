Інтерфакс-Україна
Події
16:01 26.05.2025

Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

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Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

Польща модернізує інфраструктуру логістичного вузла "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, що надасть змогу значно збільшити його перевалочні потужності для обслуговування вантажопотоків в українському напрямку, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту на євротермінал у понеділок.

"Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкуві в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів (...) це також буде "золота угода" для Польщі", - цитує Туска Polskie Radio.

Він додав, що після завершення війни в Україні "Славкув" "буде перевалочним пунктом для вантажів з усієї Азії".

"Нічого поганого в тому, щоб так сказати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб. (...) Не повинно бути так, як було раніше, коли всі були залучені, включно з Польщею, - я говорю про війну в Іраку, - а потім найбільші заробляли на відбудові, а Польща залишилася ні з чим", - наголосив польський прем'єр.

Euroterminal Sławków розташований на стику залізничної лінії широкої колії (1520 мм) і ліній європейської колії (1435 мм), забезпечуючи перевалку контейнерів, які перевозяться залізницею між Азією і Західною Європою, зокрема через Україну. Після його розширення пропускна здатність становитиме понад 500 тис. TEU на рік. Наразі цей показник становить до 285 тис. TEU щорічно.

Теги: #польща #туск

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