Інтерфакс-Україна
Події
15:35 26.05.2025

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський в середу, 28 травня, відвідає Федеративну республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч з бундесканцлером Фрідріхом Мерцем, повідомляє Der Spiegel у понеділок.

"Мерц хоче обговорити на особистій зустрічі з Зеленським можливі кроки для подальших технічних переговорів між Україною та Росією. Він також хоче поінформувати свого гостя про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який має посилити тиск на Москву для проведення серйозних переговорів. Зеленський також зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні", - пише видання.

Теги: #візит #німеччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 26.05.2025
Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

09:38 25.05.2025
Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

19:56 24.05.2025
Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

19:29 24.05.2025
Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

03:51 24.05.2025
Мерц підтримав санкції ЄС щодо "Північного потоку", аби заблокувати можливе відновлення газопостачання з РФ — ЗМІ

Мерц підтримав санкції ЄС щодо "Північного потоку", аби заблокувати можливе відновлення газопостачання з РФ — ЗМІ

18:33 23.05.2025
Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

ОСТАННЄ

Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля

У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

Столиця передала захисникам вже понад 16 тисяч дронів у 2025 році - Кличко

Єврокомісія продовжує роботу над 18-тим пакетом санкцій

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

Внаслідок ворожого авіаудару по Мирному Купʼянського району постраждали 2 мирних мешканці – прокуратура

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА