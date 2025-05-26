Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в середу, 28 травня, відвідає Федеративну республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч з бундесканцлером Фрідріхом Мерцем, повідомляє Der Spiegel у понеділок.

"Мерц хоче обговорити на особистій зустрічі з Зеленським можливі кроки для подальших технічних переговорів між Україною та Росією. Він також хоче поінформувати свого гостя про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який має посилити тиск на Москву для проведення серйозних переговорів. Зеленський також зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні", - пише видання.