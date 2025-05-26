Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Фото: ДСНС

Росію можна поставити в рамки лише силою, на збільшення російських ударів по України необхідно відповідати збільшенням санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За словами президента, "як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою".

"Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - додав Зеленський.

Він наголосив, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій, а на ігнорування Росією дипломатії та відмову від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі нафтою РФ.

Президент подякував усім, " хто просуває саме такий сильний порядок денний". "Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - резюмував глава Української держави.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на понеділок випустили по Україні дев'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101, а також 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Ця кількість випущених за добу дронів стала найбільшою з початку російсько-української війни.

Раніше найбільшу кількість дронів, які РФ випустила по Україні за одну добу, було зафіксовано в ніч на 25 травня 2025 року: тоді російські війська запустили 298 ударних безпілотників та 69 ракет, з яких збито 266 дронів і 45 ракет.