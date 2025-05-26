Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Фото: НГУ

Російські окупанти випустили в ніч на понеділок по Україні дев'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101, а також 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 – збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Ця кількість випущених за добу дронів стала найбільшою з початку російсько-української війни. Раніше найбільша кількість дронів, які РФ випустила по Україні за одну добу, була зафіксована в ніч на 25 травня 2025 року – тоді російські війська запустили по Україні 298 ударних безпілотників та 69 ракет, з яких збито 266 дронів і 45 ракет.

У ніч на 26 травня, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у п'яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у десяти локаціях. Про загиблих та постраждалих внаслідок влучань при цьому не повідомляється.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.