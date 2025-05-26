Інтерфакс-Україна
Події
12:02 26.05.2025

ЦПД передбачає, що російська пропаганда посилить антимобілізаційні наративи та спроби дискредитації переговорів

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Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив прогноз інформаційних загроз на першу половину червня 2025 року, в якому вказані основні напрямки діяльності російських пропагандистів на найближчі місяці.

Так, Центр передбачає посилення пропагандистської риторики, пов’язаної з переговорами, що стосуються російсько-української війни. Російська пропаганда буде спрямована на українську та західну громадськість.

"Зокрема, для української аудиторії прогнозується поширення тез про: "злив" державами Заходу України; їхню неспроможність або небажання надавати допомогу Україні; відсутність реальної підтримки України серед європейців та американців. А для іноземної аудиторії очікується поширення тез про те, що Україна нібито бажає продовжувати війну, адже це дозволяє чинній владі уникати проведення виборів; Україна все одно програє і немає сенсу допомагати їй надалі; посилення риторики про "общєрусскоє пространство" і "внутрішні розбірки російського народу" тощо", - вказується у повідомленні.

Крім того, очікується активізація поширення спекуляцій про нібито "нелегітимність" української влади, з якою неможливо підписувати мирний договір, вимоги проводити вибори в Україні в умовах війни та інші спекуляції навколо виборів з метою виправдати небажання рф припиняти вогонь.

Очікується також посилення антимобілізаційних наративів, адже 5 червня спливає термін для проходження повторного медичного обстеження (ВЛК) для осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби

"Центр прогнозує активізацію антимобілізаційної інформаційної кампанії рф напередодні 5 червня – граничної дати проходження повторного військово-лікарського огляду (ВЛК) для чоловіків віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними. Російські інформаційні ресурси та анонімні телеграм-канали, ймовірно, поширюватимуть відео з жорсткими затриманнями чоловіків, а також фейки про нібито побиття, катування або загибель мобілізованих", - вважають спеціалісти центру.

Прогнозується, що подібні матеріали росіяни використовуватимуть, аби створити ілюзію масовості таких випадків, і таким чином посіяти паніку й спротив. Очікується також спотворення або фрагментарне цитування офіційних повідомлень, що сприятиме створенню інформаційної плутанини й нерозуміння юридичних та адміністративних аспектів процесу мобілізації.

"Мета ворога – деморалізація населення, створення атмосфери страху, підрив довіри до українських інституцій та зниження рівня мобілізаційної готовності суспільства в умовах війни", – підкреслили в ЦПД.

Окрім цього, вважають в Центрі, фокусом російської пропаганди стануть маніпуляції навколо зустрічей міністрів G7 у рамках підготовки до саміту, а також навколо підготовки до Саміту НАТО у Гаазі, спроби маніпуляцій на тлі формування чергового пакета санкцій ЄС, і поширення дезінформації зі звинуваченням України у підриві Каховської ГЕС.

Очікується також, що російська пропаганда працюватиме над поширенням провокацій під час другого туру президентських виборів у Польщі та під час референдуму в Італії щодо спрощення набуття громадянства для громадян країн поза ЄС.

Крім того, прогнозується участь російської пропаганди в організації провокацій в період проведення WorldPride 2025 у Вашингтоні.

Теги: #цпд #прогноз

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