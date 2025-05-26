Негода знеструмила 32 населених пункти, а хмарність призвела до суттєвого збільшення споживання е/е

Через несприятливі погодні умови – дощ та пориви вітру – на ранок понеділка повністю або частково були знеструмлені 32 населені пункти у двох областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Бригади обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Заживити знеструмлених абонентів планують до кінця доби", – йдеться в її повідомленні у Телеграм.

Водночас зазначається, що хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, сприяла підвищенню споживання електроенергії.

"Сьогодні, 26 травня, станом на 9:30 рівень споживання е/е був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – п’ятницю", – вказала НЕК.

При цьому недільний вечірній максимум через потепління був на 4,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 18 травня.