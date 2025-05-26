Інтерфакс-Україна
Події
10:16 26.05.2025

Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

1 хв читати
Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України спростовує поширювані російською пропагандою дезінформаційні повідомлення про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах Донецької області.

"Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі — задля власного виправдання рф превентивно звинувачує Україну в діях, які може вчинити сама. Також вигадками про склади боєприпасів у багатоповерхівках Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД в понеділок.

У відомстві спростували звинувачення окупантів у начебто використанні цивільних у якості "живого щита" та перешкоджанні в евакуації. "Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за минулу добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Протягом неділі в області евакуйовано 41 людину, зокрема сім дітей.

Теги: #зброя #житлові_приміщення #фейки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 24.05.2025
Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

22:05 22.05.2025
Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

05:22 15.05.2025
Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

01:23 15.05.2025
Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

21:47 14.05.2025
Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

17:04 05.05.2025
П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

06:41 03.05.2025
США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

20:35 01.05.2025
Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

10:57 01.05.2025
Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

10:15 01.05.2025
До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

ОСТАННЄ

В Херсонській області один загиблий, 4 поранених мирних мешканців за добу, пошкоджено 13 житлових будинків

Окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини у неділю, поранено 6 цивільних

У Чернігівській області від обстрілу згоріло картоплесховище "Агріко Україна", збитки перевищують 50 млн грн

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

JPMorgan очікує перемир’я 2025 року, оцінює ймовірність подальшого "грузинського сценарію" в Україні в 50%

Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА