Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет запровадив низку обмежень для відвідування представниками преси будівлі Пентагону, випливає з меморандуму відомства.

Зокрема, журналісти тепер не можуть входити без супроводу представників міністерства в багато зон Пентагону, куди вони раніше мали доступ. Під обмеження потрапляють не лише зони розташування офісу міністра, його заступників і помічників, а й пресслужб армії, ВПС, ВМС, Корпусу морської піхоти і Космічних сил.

Представникам ЗМІ також буде заборонено відвідувати офіс голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна без схвалення Гегсета й супроводу його помічників.

Гегсет заявив, що це потрібно для гарантування національної безпеки.

"Хоча міністерство, як і раніше, підтримує прозорість, але однаковою мірою зобов'язане захищати секретну розвідувальну інформацію та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розкриття якої може наразити на небезпеку життя військовослужбовців США", - ідеться в документі за підписом міністра.

Журналісти, які відвідують Пентагон, також повинні будуть підписати форму про нерозголошення конфіденційної інформації.