Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1000 одиниць живої сили та 158 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, два засоби ППО, 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 53 крилатих ракет та 264 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.