Інтерфакс-Україна
Події
07:40 26.05.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців
Фото: 152 ОЄБр

Впродовж доби втрати окупантів склали 1000 одиниць живої сили та  158 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, два засоби ППО, 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 53 крилатих ракет та 264 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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