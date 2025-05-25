Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

Один цивільний загинув і ще один зазнав поранень внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Хотінської громади, повідомляє Сумська ОВА в телеграм-каналі в неділю.

"Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка Хотінської громади. Унаслідок атаки, на жаль, загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці. Через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують", - повідомляє ОВА станом на 22:50 неділі.

Із Хотінської громади триває евакуація.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35825