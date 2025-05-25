Жінка й трирічна дитина загинули, а водій наклав на себе руки в автотрощі в Харківській області - поліція

Поліція встановлює обставини ДТП зі смертельними наслідками, яке сталося близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району області.

"Водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху. Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка", повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, 52-річний водій Hyundai Tucson, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, вчинив самогубство. Водії інших автомобілів зазнали гострої реакції на стрес.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.