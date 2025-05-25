Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Миколаїв зросла до двох. Увечері неділі рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Рятувальники вилучили з під завалів останню загиблу жінку... Сьогодні росіяни вбили двох людей. Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку", - написав Кім.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня, внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-річний чоловік. Поранено п'ятеро людей. Серед них 17-річний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога була надана на місці. Рятувальники припускали, що під завалами знаходиться ще одна людина.