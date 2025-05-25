Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 17 по 23 травня з наближенням літа зріс на 1,6% – до 499 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на виїзд збільшився на 0,8% – з 252 тис. до 254 тис., тоді як на в’їзд – на 2,5%, з 239 тис. до 245 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зросла з 123 тис. до 125 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами трохи зменшився – з 526 до 517.

Як вказує Держприкордонслужба, у цю неділю станом на 15:00 на кордоні із Польщею черги були на пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 25 авто, "Краківець" та "Шегині" – по 10. Щодо інших ділянок кордону, то на кордоні з Угорщиною в ПП "Тиса" стояло 10 машин, а на кордон із Словаччиною в ПП "Ужгород" 5, тоді як в інших пунктах пропуска черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року майже дорівнюють минулорічним: тоді за подібні сім днів з України виїхало 254 тис. та в'їхало 239 тис. людей, але потік машин був менший – 115 тис.

В той же час минулого року з останнього тижня травня розпочалося літнє збільшення пасажиропотоку, яке тривало шість тижнів поспіль.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 30 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).