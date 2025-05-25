Інтерфакс-Україна
Події
17:00 25.05.2025

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

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Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України за час проведення наступальної операції у Курській області взяли у полон 391 військовослужбовця армії РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю.

"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф", - йдеться у коментарі Генштабу до обміну полоненими.

Повідомляється, що Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області.

"Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом", - акцентують у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #обмін_полоненими #курська_операція

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