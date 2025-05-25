До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону в рамках обміну 303 українських військовослужбовців.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволенні сьогодні оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя", - йдеться у повідомленні КШППВ у Телеграмі.

Як повідомили у штабі, обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.