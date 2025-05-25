Інтерфакс-Україна
Події
10:53 25.05.2025

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

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У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств
Фото: ДСНС

У Тернополі пошкоджено 7 багатоповерхівок та 10 підприємств через атаку РФ, повідомляє начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

"Згідно з попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що вже ліквідували пожежу, яка виникла на одному з промислових підприємств у Тернополі через нічну атаку ворога. Попередньо, жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучали 68 рятувальників, 16 одиниць техніки.

Наразі у місті здійснюють обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій до промислового об'єкта території.

Теги: #пошкодження #тернопіль #атака

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