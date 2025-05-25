Інтерфакс-Україна
Події
10:44 25.05.2025

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

1 хв читати
Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих через російську комбіновану масовану атаку станом на 10 ранку неділі сягнуло 60 осіб, 12 загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - написав він в телеграмі.

Клименко зазначив, що постійно на зв’язку з регіонами та координує роботу підрозділів. За його словами, на всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Зокрема, розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу!

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета - страх і смерть", - підкреслив Клименко.

Як повідомлялося, три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Теги: #жертви #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 25.05.2025
Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

08:20 25.05.2025
До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

07:52 25.05.2025
На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

06:17 25.05.2025
На Київщині через ворожу атаку загинули три людини, 10 постраждало, серед них діти – ОВА

На Київщині через ворожу атаку загинули три людини, 10 постраждало, серед них діти – ОВА

19:28 23.05.2025
Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Куп‘янську зросла до 2 - прокуратура

Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Куп‘янську зросла до 2 - прокуратура

12:22 23.05.2025
Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

11:12 17.05.2025
Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

20:56 14.05.2025
Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

19:56 13.05.2025
У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

08:35 10.05.2025
Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

ОСТАННЄ

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА