Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих через російську комбіновану масовану атаку станом на 10 ранку неділі сягнуло 60 осіб, 12 загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - написав він в телеграмі.

Клименко зазначив, що постійно на зв’язку з регіонами та координує роботу підрозділів. За його словами, на всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Зокрема, розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу!

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета - страх і смерть", - підкреслив Клименко.

Як повідомлялося, три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).