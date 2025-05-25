Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Унаслідок масованої ворожої атаки в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, 11 осіб постраждали, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі в приміщення студентського гуртожитку потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі, пожежу ліквідували.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

У Дніпровському районі пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на території нежитлової забудови, пожежу локалізовано. У дворі житлового будинку виявлені уламки збитого БпЛА, в будинку вибито вікна. Також пошкоджено бізнесцентр.

Наразі відомо про 11 постраждалих осіб, 3 – госпіталізували, іншим – медики надали допомогу на місці.

На місцях продовжують працювати екстрені служби.