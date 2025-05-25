Інтерфакс-Україна
Події
10:29 25.05.2025

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

1 хв читати
Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Унаслідок масованої ворожої атаки в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, 11 осіб постраждали, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі в приміщення студентського гуртожитку потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі, пожежу ліквідували.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

У Дніпровському районі пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на території нежитлової забудови, пожежу локалізовано. У дворі житлового будинку виявлені уламки збитого БпЛА, в будинку вибито вікна. Також пошкоджено бізнесцентр.

Наразі відомо про 11 постраждалих осіб, 3 – госпіталізували, іншим – медики надали допомогу на місці.

На місцях продовжують працювати екстрені служби.

Теги: #київ #пошкодження #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 25.05.2025
У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

10:07 25.05.2025
Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

09:48 25.05.2025
Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

09:41 25.05.2025
Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

08:37 25.05.2025
Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

08:33 25.05.2025
У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

08:20 25.05.2025
До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

08:08 25.05.2025
Наймасованіший удар з часів Другої світової війни - Семеніхін про атаку РФ на Конотоп

Наймасованіший удар з часів Другої світової війни - Семеніхін про атаку РФ на Конотоп

08:01 25.05.2025
На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

ВАЖЛИВЕ

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

У Сумській ОВА спростували російську дезінформацію щодо нібито захоплення Юнаківки

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА