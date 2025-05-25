Інтерфакс-Україна
Події
08:14 25.05.2025

Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

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Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області
Фото: https://www.facebook.com/

Уночі російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по Чернігову та області, в результаті обстрілу фіксуються пожежі у різних локаціях в регіоні, в обласному центрі була пошкоджена будівля, повідомляє ДСНС.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Чернігівській області через удар дронами і ракетами вночі було "кілька влучань у різних районах", та сталися пожежі.

Крім того, додали рятувальники, під ворожий удар також потрапив сам Чернігів, і внаслідок атаки "було пошкоджено будівлю".

"Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в заяві надзвичайників.

За інформацією ДСНС, в Чернігівській області фіксувалося займання складських приміщень і нежитлових будівель.

"Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств", - сказано в повідомленні.

Крім того, окремо горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля.

У ДСНС оприлюднили в мережі фото наслідків російської масованої атаки на Чернігівську область цієї ночі.

 

Теги: #чернігівська_область #обстріли

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