Інтерфакс-Україна
Події
04:02 25.05.2025

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

2 хв читати

На фронті від початку доби суботи відбулось 160 бойових зіткнень, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 75 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1277 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кругляківка та Вовчанські Хутори.

На куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції українських оборонців в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки, досі триває бій у одній локації.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 21 раз атакували неподалік населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямку Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На сіверському напрямку українськими захисниками було відбито три ворожі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

Чотири атаки відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Наші оборонці успішно відбили 13 атак, один бій триває.

На новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Противник завдав авіаударів по районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Наступальних дій противник не проводив.

На оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку відбулося три боєзіткнення.

На придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07W8Aj9kGpdGtVXfTyMw4SFMnWuwveuAF7RNAbGyx9by2nG8fMA5vm2fm62gbbPtKl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 24.05.2025
Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

16:42 24.05.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

16:21 24.05.2025
Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

23:08 23.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

00:41 22.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

23:53 21.05.2025
Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

00:22 21.05.2025
На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

03:33 19.05.2025
Окупанти втратили 151 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 151 особу на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

ОСТАННЄ

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

Російська делегація в Стамбулі назвала війну "внутрішнім конфліктом між росіянами" - Кислиця

Глави Міноборони Нідерландів про атаку РФ: Путін не хоче миру

Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

До 3 зросла кількість постраждалих в Харкові - мер

Дитина постраждала через ворожу атаку Харкова - мер

Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

У Харкові зафіксували влучання в офісну будівлю - мер

Ворог атакував Миколаїв дронами, є пошкодження - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА