Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

Польща підняла в небо військову авіацію вночі в неділю через масовану ракетну атаку Росії по території України, повідомляє польське Міністерство оборони.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", - сказано в повідомленні в соцмережі Х і ніч на неділю.

Як зазначається, оперативний командир регіональними збройними силами мобілізував усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення", - сказано в повідомленні.

Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1926433229034103295