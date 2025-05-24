Інтерфакс-Україна
Події
23:28 24.05.2025

Перемовини з росіянами в Стамбулів відбувались одразу чотирма мовами - Кислиця

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Під час перемовин у Стамбулі між Україною та Росією було організовано переклад одразу чотирма мовами, завдяки чому всі учасники змогли ефективно комунікувати, повідомив перший заступник голови міністерства закордонних справ Сергій Кислиця.

"До честі турецької сторони, яка організовувала перемовини - вони були правильно організовані навіть з точки зору географії кімнати. Тому що, якщо ви порівняєте географію кімнати в Стамбулі-22 і зараз, то між нами і росіянами була достатня відстань. І, повертаючись до мови, був організований дуже якісний переклад - був переклад українською, російською, турецькою і, здається, англійською. І ми використовували і англійську, і українську - росіяни говорили російською", - сказав Кислиця в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

За його словами, за організацію перекладу слід завдячувати турецькій стороні, яка відповідала за організацію цієї зустрічі.

Теги: #перемовини #кислиця #переклад

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