Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку в суботу 144 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 42 рази, а на курському напрямку атакували 37 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, 89 з них безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Крім того, пошкоджено два мотоцикли та одну реактивну систему залпового вогню противника.

Загалом від початку доби на покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення.

Також авіаударів зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Також ворог атакував позиції українських підрозділів 37 разів на Курському напрямку, але Сили оборони України продовжують стримувати противника. Там одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих бомб, та здійснив 209 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07W8Aj9kGpdGtVXfTyMw4SFMnWuwveuAF7RNAbGyx9by2nG8fMA5vm2fm62gbbPtKl