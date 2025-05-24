Інтерфакс-Україна
Події
21:14 24.05.2025

Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

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Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російським окупантам вдалося закріпитися на Сумщині по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, а дана територія тепер позначена на карті як окупована, а не як "сіра зона", повідомляє DeepState.

"Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. В даному районі кацапи використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях. Зокрема, наші підрозділи активно працюють по кацапах в даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування російських військ в глибину Сумщини. Водночас, "екіпажі (Сил оборони – ІФ-У) щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій".

DeepState також повідомив, що ворог просунувся біля Одрадного, Троїцького, в Новенькому, Басівці та Журавці.

 

Теги: #окупанти #закріплення #сумщина

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