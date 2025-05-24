У Росії заявили, що скоро передадуть Україні "меморандум" щодо так званого припинення війни

У Росії заявили, що скоро передадуть Україні "меморандум" щодо так званого припинення війни, згаданий Володимиром Путіним у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов очікує на те, що "російські напрацювання" передадуть українській стороні найближчими днями.

Раніше 20 травня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що меморандум, про підготовку якого говорив Путін, має на меті сприяти "досягненню остаточного, справедливого врегулювання" війни.

19 травня Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія нібито готова "працювати з Україною над меморандумом про можливу майбутню мирну угоду". За словами очільника Кремля, він нібито може включати "принципи врегулювання, терміни можливого укладання мирної угоди тощо, включаючи можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей".