Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Балістичні траєкторії ракет "Іскандер-М" були вдосконалені та модернізовані. Йдеться про застосування радіолокаційних пасток, які кожна ракета може час від часу відстрілювати під час наближення до цілі. Відповідно, система Patriot, яка має перехоплювати ціль, може працювати не так ефективно, як хотілося б", - сказав він в етері каналу "Ми- Україна" у суботу.

За його словами, політ балістичної ракети по квазібалістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а летить по кривій, маневрує, ускладнює роботу системи Patriot, яка стріляє по балістиці, розраховуючи точки перехоплення ракети.

"Думаю, партнери вже працюють над цим", - додав він.