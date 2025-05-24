Інтерфакс-Україна
Події
13:34 24.05.2025

Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025

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Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час якої сторони обговорили підходи до відновлення інфраструктури, житло для внутрішньо переміщених людей та підготовка до Міжнародної конференції URC-2025.

"Окремо зосередили увагу на відновленні прифронтових регіонів. Сьогодні понад 70% зруйнованих об’єктів – саме там, у регіонах, які щодня страждають від обстрілів та російських ударів. Працюємо, щоб відбудова стала фундаментом для економічної стабільності. Також обговорили житлові рішення для людей, реформу управління публічними інвестиціями та роль цифрових інструментів у відновленні", - написав Кулеба в Телеграм.

Він подякував представникам МВФ, зокрема керівнику місії Гевіну Грею, "за конструктивний діалог і підтримку", відзначивши, що відновлення України є спільним завданням.

Теги: #мвф #кулеба_олексій #urc_2025 #відновлення

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