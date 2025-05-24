Інтерфакс-Україна
Події
13:13 24.05.2025

Опрацювання героїзму нації та її героїв є одним з ключових завдань художньої культури – письменник Дністровий

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Опрацювання героїзму нації та її героїв є одним з ключових завдань художньої культури – письменник Дністровий
Фото: https://gur.gov.ua

Дедалі більше різножанрових творів на воєнну тематику з’являється в Україні, опрацювання героїзму цілої нації та її окремих героїв є серед ключових завдань художньої культури, відзначив військовослужбовець, письменник і поет Анатолій Дністровий.

"До 2014 року тематика, і взагалі дискурс воєнний та військовий, були маргіналізовані, в українській літературі зокрема… А от зараз з’явилось таке повномасштабне поняття, як комбатантська література. Власне, комбатанти ― це люди, які не займаються, скажімо, професійним письмом, але вони роблять безпрецедентний внесок з точки зору опрацювання нових нервів життя в слові", ― розповів він під час дискусії "Герої XXI століття: хто вони?", ініційованої Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як повідомляється на сайті ГУР, учасники заходу обговорили комунікацію образу сучасних українських героїв, як про них говорити та демонструвати світу історії боротьби за свободу проти РФ.

Військовослужбовець і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв відзначив, що "історія пишеться сьогодні і ми не маємо права втратити щось". "Потрібно розповідати про тих людей, які мотивують. Якщо ці питання актуалізуються через великий екран і якщо вони гармонійно, сильно, змістовно проговорені в певних обставинах, якщо в цьому є доволі багато правди, то можна говорити про те, що тобі вдається чесно розповісти історію", ― зазначив він.

Учасники дискусії — військові, митці, історики та медіаексперти — відзначили, що образ українського Героя має бути живим, чесним, сильним, який не лише апелює до емоцій, а й формує вільне й безпечне майбутнє України.

Теги: #культура #анатолій_дністровий #гур_мо

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