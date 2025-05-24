Інтерфакс-Україна
Події
11:02 24.05.2025

Жителька села в Куп'янському районі загинула, 2 постраждали внаслідок нічної авіаатаки РФ – Офіс генпрокурора

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Жителька села в Куп'янському районі загинула, 2 постраждали внаслідок нічної авіаатаки РФ – Офіс генпрокурора
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Одна жінка загинула, ще двоє постраждали внаслідок авіаатаки ворога по селу Вільхуватка Купʼянського району Харківської області в суботу близько 4:05, повідомляє Офіс генерального прокурора України в Телеграм.

"Пошкоджено низку приватних домоволодінь, господарчі приміщення. Загинула 77-річна жінка. 61-річна мешканка отримала поранення. Ще одна жінка, якій 79 років, зазнала гострої реакції на стрес", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Теги: #авіаатаки #харківська_область

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