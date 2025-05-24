Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 3, поранених лишається 6

Ще один поранений внаслідок російського удару двома балістичними ракетами по Одеському порту в п'ятницю помер у лікарні, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер у Телеграм в суботу.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок удару сягнула трьох, поранених лишається шестеро.

Раніше повідомлялось, що один працівник Одеського порту загинув і восьмеро отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів. Внаслідок атаки в порту пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. Пізніше від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит.