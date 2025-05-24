Інтерфакс-Україна
Події
08:59 24.05.2025

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

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США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

США та Іран повідомили у п’ятницю про наближення до нової угоди щодо ядерної програми Тегерана після п’ятого раунду переговорів у Римі, повідомляє The Hill.

Міністр закордонних справ Оману, посередник у переговорах, Бадр бін Хамад Аль Бусаїді, відзначив "деякий, але не остаточний прогрес" і висловив сподівання на врегулювання ключових питань найближчими днями для досягнення "стійкої та почесної угоди".

У переговорному процесі брали участь посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф та директор з планування політики Держдепартаменту Майкл Антон.

"Представник США підкреслив, що перемовини залишаються конструктивними, "досягнуто подальшого прогресу, але роботи ще багато". Домовлено про продовження переговорів найближчим часом", - йдеться в повідомленні видання.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наголосив, що переговори "занадто складні" для швидкого вирішення і висловив надію на прорив у найближчих раундах.

Переговори мають на меті обмежити ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій США.

Як пише видання, звіт Агентства оборонної розвідки США вказує, що Іран з 2019 року перевищує межі угоди 2015 року, збільшуючи запаси збагаченого урану та обмежуючи моніторинг МАГАТЕ.

 

Теги: #ядерна_угода #іран #сша

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