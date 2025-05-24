У Києві уламок ракети впав в Оболонському районі, у Святошинському – пожежі за двома адресами– КМВА

У ніч суботи в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламку ракети.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.

"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламку ракети", – написав Ткаченко.

Крім того, у Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами: "У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами", - зазначив глава КМВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1168

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