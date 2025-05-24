01:40 24.05.2025
У Києві уламок ракети впав в Оболонському районі, у Святошинському – пожежі за двома адресами– КМВА
У ніч суботи в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламку ракети.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.
"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламку ракети", – написав Ткаченко.
Крім того, у Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами: "У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами", - зазначив глава КМВА.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1168
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