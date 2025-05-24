У Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах, у Святошинському викликано медиків – влада

У ніч суботи внаслідок ворожої атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах, в Святошинському районі викликано медиків.

Про це повідомив начальник Київської міської військовій адміністрації та мер столиці Віталій Кличко у своїх Телеграм-каналах.

"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", – написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", – зазначив Кличко.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1167

https://t.me/vitaliy_klitschko/4667