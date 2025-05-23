З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 пʼятниці.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно з інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій, шість з яких станом на 22:00 пʼятниці ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24630