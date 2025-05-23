Інтерфакс-Україна
Події
23:08 23.05.2025

На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в пʼятницю 403 особи, з них 237 - безповоротно, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно. Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Покровському напрямку, від початку цієї доби, ворог атакував у районах населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24630

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

16:21 23.05.2025
Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

22:38 22.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

00:41 22.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

23:53 21.05.2025
Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

22:14 21.05.2025
РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

17:03 21.05.2025
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

00:22 21.05.2025
На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

03:33 19.05.2025
Окупанти втратили 151 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 151 особу на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА пошкоджено чотири авто та вікна будівлі – КМВА

Російські війська обстріляли Харківщину: загинула жінка, є постраждалі - Нацполіція

У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до чотирьох осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА