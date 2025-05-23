На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в пʼятницю 403 особи, з них 237 - безповоротно, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно. Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Покровському напрямку, від початку цієї доби, ворог атакував у районах населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24630