Сибіга про смерть Портнова: До нас надійшла офіційна інформація з Іспанії, тривають відповідні процедури

Міністерство закордонних справ України отримало офіційну інформацію про смерть колишнього українського політика Андрія Портнова, в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування, заявив голова зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга.

"Я вам прокоментую з консульської точки зору. Оскільки він був громадянином України, до нас надійшла відповідна офіційна, формальна інформація іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими - маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства", - сказав Сибіга під час спілкування з журналістами у пʼятницю в Києві.

Відповідно, як зазначив міністр, Міністерство закордонних справ в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

Як повідомлялося, вбивство Портнова сталося о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня в столиці Іспанії, коли жертву зненацька підстерегли двоє або троє нападників. Портнов був застрелений в спину, не маючи можливості відреагувати, коли збирався сісти в свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі.

Портнова застрелили біля Американської школи в елітному передмісті Мадриду Посуело-де-Аларкон, яку відвідували його діти і біля якої він сам проживав. Поліція наразі розшукує кілера. "Вбивство – справа рук професійних кілерів. Тривають пошуки стрільця, чоловіка, одягненого в синій спортивний костюм і поясну сумку, який втік через Каса-де-Кампо, і наразі поліцейські прочісують цю частину столиці", - пише видання.

Політик і юрист А.Портнов (1973 р.н.) був народним депутатом України 5-6 скликань (2006-2007, 2007-2010). У квітні 2010 - лютому 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 року - перший заступник) глави адміністрації президента України.

З грудня 2021 року Портнов – під санкціями США через вплив на суди. За даними журналістів програми "Схеми", він виїхав з України в червні 2022 року.