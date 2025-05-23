Інтерфакс-Україна
Події
19:52 23.05.2025

Україна все ще розглядає Ватикан як можливе місце зустрічі делегацій України та РФ - Сибіга

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Україна все ще розглядає Ватикан як можливе місце зустрічі делегацій України та РФ - Сибіга

Україна вдячна Папі Римському Леву XIV за пропозицію щодо проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями у Ватикані, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відповідаючи на питання, чи розглядається все ще Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями, міністр сказав, що Україною - так.

"Нами - так. Ми вдячні особисто Папі Льву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це", - сказав Сибіга під час спілкування з журналістами у пʼятницю в Києві.

Раніше у пʼятницю очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним. За його словами, це виглядатиме "неелегантно".

Теги: #мзс #рф #ватикан

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