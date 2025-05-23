Інтерфакс-Україна
Події
18:53 23.05.2025

Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

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Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

Україна продовжує працювати, щоб повернути додому кожного полоненого, наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Сьогодні з ворожої неволі звільнено 270 Захисників: нацгвардійців, прикордонників, десантників, моряків та піхотинців. Повертаються також 120 цивільних українців. У День Героїв — це особливо символічно. Радію за кожну українську сім’ю, яка дочекалася сьогодні своїх. Продовжуємо працювати, щоб повернути додому кожного полоненого", - написав він у Telegram-каналі.

Теги: #обмін #буданов

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