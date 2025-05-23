Буданов: Продовжуємо працювати, щоб повернути кожного полоненого

Україна продовжує працювати, щоб повернути додому кожного полоненого, наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Сьогодні з ворожої неволі звільнено 270 Захисників: нацгвардійців, прикордонників, десантників, моряків та піхотинців. Повертаються також 120 цивільних українців. У День Героїв — це особливо символічно. Радію за кожну українську сім’ю, яка дочекалася сьогодні своїх. Продовжуємо працювати, щоб повернути додому кожного полоненого", - написав він у Telegram-каналі.