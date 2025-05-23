В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У п'ятницю в Україну з полону РФ вдалося повернутися 390 українців, у суботу та неділю очікується продовження обміну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент подякував всім, хто допомагає, щоб українці поверталися додому.

"Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині", - додав Зеленський.

Він повідомив про продовження дипломатичної роботи, щоб такі кроки ставали можливими.