Інтерфакс-Україна
Події
17:10 23.05.2025

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

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В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У п'ятницю в Україну з полону РФ вдалося повернутися 390 українців, у суботу та неділю очікується продовження обміну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент подякував всім, хто допомагає, щоб українці поверталися додому.

"Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині", - додав Зеленський.

Він повідомив про продовження дипломатичної роботи, щоб такі кроки ставали можливими.

Теги: #обмін #захисники #зеленський

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