SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня розпочинає виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі, повідомила пресслужба авіакомпанії.

Згідно повідомленню SkyUp у п'ятницю, авіакомпанія виконуватиме рейси з аеропортів імені Фридерика Шопена у Варшаві (WAW) та міста Катовіце (KTW) до міст Ларнака (Кіпр), Іракліон (Греція) та Бургас (Болгарія).

"Цей день настав — ми починаємо літати з Польщі. Тож тепер, якщо це вам зручніше, ви зможете подорожувати до моря з Варшави та Катовіце", - йдеться у повідомленні SkyUp у Facebook у п'ятницю.

Квитки вже доступні у продажу на сайті компанії, зазначено у повідомленні. Вартість квитків – EUR69-110 в один кінець.

Як відомо, з квітня 2025 року SkyUp розпочали регулярні рейси з Кишиніва у напрямках: Париж, Ніцца (Франція), Лісабон (Португалія), Барселона, Аліканте та Пальма-де-Майорка (Іспанія), Ларнака (Кіпр), а також Салоніки, Афіни та Іракліон (Греція).

Згодом авіакомпанія додала ще три напрямки з Кишиніва - з червня авіакомпанія почне виконувати рейси до Берліна (Німеччина), Стокгольма (Швеція) та Праги (Чехія).

SkyUp у 2024 році збільшила пасажирські перевезення на 61,6% порівняно з 2023 роком до 2,5 млн пасажирів.