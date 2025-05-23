Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку - прокуратура

Правоохоронні органи України розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За оперативними даними, зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.

"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі нагадують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.