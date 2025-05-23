Інтерфакс-Україна
Події
15:40 23.05.2025

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

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Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

В п'ятницю вранці в м. Дніпро суддя одного із районних суді на мотоциклі на смерть збив пішохода, розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм",- інформує ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Теги: #дніпро #дтп #суддя #дбр

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