У МЗС України відповіли на слова радника Путіна про нібито все ще існування СРСР: Досить радянсько-ностальгічної нісенітиці

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував слова радника Володимира Путіна Антона Кобякова про те, що начебто СРСР нібито все ще "юридично існує".

"Розпад СРСР у 1991 році був одним з найбільш обнадійливих моментів наприкінці 20-го століття. Радянський Союз розпався - назавжди і безповоротно. Замість того, щоб пропонувати безглузді правові фантазії, слід запитати застарілі уми, що застрягли в радянському минулому, яким типом туалетного паперу користувалася їхня сім'я за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було. Досить радянсько-ностальгічної нісенітниці", - написав речник у соцмережі Х.

Раніше радник Володимира Путіна Антон Кобяков заявив, що начебто під час розпаду Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, а це означає, що СРСР нібито все ще існує. Кобяков сказав, що СРСР був створений за рішенням З’їзду народних депутатів, тому його слід було розпускати за рішенням того самого органу. Крім того, він сказав, що у верховних рад союзних республік не було повноважень для ратифікації Біловезьких угод.