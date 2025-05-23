Інтерфакс-Україна
Події
14:35 23.05.2025

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

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Обмін військовополоненими між Росією та Україною ще не завершився, він триває, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" обізнані з процесом джерела.

Раніше у п’ятницю президент США Дональд Трамп написав про великий обмін полоненими між Росією та Україною, маючи на увазі, ймовірно, що його вдалося узгодити.

Він набере чинності найближчим часом. Вітання обом сторонам переговорів. Можливо, це приведе до чогось великого?" – написав він.

22 травня у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що Україна передала росіянам список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Як повідомлялося, 16 травня міністр оборони України та голова української делегації в Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ повідомив, що на переговорах сторони домовилися стосовно проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Пізніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що робота над списками розпочалася з 16 травня.

Згодом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що українська та російська делегація обговорювали на переговорах у Стамбулі 16 травня.

19 травня Умєров повідомив, що було узгоджено покроковий план реалізації домовленості щодо обміну полонених у форматі "1000 на 1000" - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

Теги: #обмін_полоненими #трамп

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