Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

Фільм "Радіо Свобода" про масові вбивства в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals. Переможці були оголошені ввечері 22 травня, повідомляє "Радіо Свобода" в телеграм-каналі.

"Буча. Вбивство самооборонця Побігая" – це друга частина розслідування журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая про масові вбивства у місті Буча, що на Київщині, під час російської окупації у березні 2022 року. В ньому детально досліджуються обставини розстрілів і називаються імена російських військових, які можуть бути причетними до страти місцевого самооборонця Олексія Побігая", - вказується у повідомленні.

Фільм доступний для перегляду на YouTube.