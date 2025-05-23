Інтерфакс-Україна
Події
11:51 23.05.2025

Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

1 хв читати

Фільм "Радіо Свобода" про масові вбивства в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals. Переможці були оголошені ввечері 22 травня, повідомляє "Радіо Свобода" в телеграм-каналі.

"Буча. Вбивство самооборонця Побігая" – це друга частина розслідування журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая про масові вбивства у місті Буча, що на Київщині, під час російської окупації у березні 2022 року. В ньому детально досліджуються обставини розстрілів і називаються імена російських військових, які можуть бути причетними до страти місцевого самооборонця Олексія Побігая", - вказується у повідомленні.

Фільм доступний для перегляду на YouTube.

 

Теги: #new_york_festivals #буча #фільм #нагорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 22.05.2025
Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

02:33 22.05.2025
У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

15:29 13.05.2025
Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

14:25 12.05.2025
Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

11:55 12.05.2025
Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

16:17 11.04.2025
В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

23:29 10.04.2025
Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

15:29 01.04.2025
Посольство Ірландії в Україні організувало спецпоказ фільму "Місіс Робінсон" про першу жінку-президента країни

Посольство Ірландії в Україні організувало спецпоказ фільму "Місіс Робінсон" про першу жінку-президента країни

23:52 31.03.2025
Президент України провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту в річницю звільнення Бучі

Президент України провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту в річницю звільнення Бучі

15:58 31.03.2025
Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

ВАЖЛИВЕ

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ОСТАННЄ

Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися в ситуацію довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська"

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

У Куп’янську через ворожий авіаудар загинув комунальник

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Сильні зливи спричинили повені на сході Австралії, загинуло четверо людей

Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА