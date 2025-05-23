Інтерфакс-Україна
Події
09:29 23.05.2025

Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині

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Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині
Фото: Полтавська обладміністрація

Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю підприємства, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА. Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, постраждала одна людина. Пошкоджено 7 приватних домоволодінь. Без світла залишились понад 100 юридичних і майже 1800 побутових абонентів.

У Полтавському районі через уламки БпЛА також знеструмлено понад 270 абонентів.

Теги: #полтавська_область #бпла_рф

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