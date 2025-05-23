Інтерфакс-Україна
Події
09:07 23.05.2025

Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель на Харківщині

1 хв читати
Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель на Харківщині

Російські окупаційні війська минулої ночі обстрілювали 6 населених пунктів Харківської області з використанням КАБів та БпЛА різних типів, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у селі Печеніги постраждав 66-річний чоловік", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури: Зокрема, у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства та 5 вантажних автомобілів, у Куп'янському - 17 приватних будинків та багатоквартирний будинок, у Харківському - приватний будинок.

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 22.05.2025
В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

09:27 22.05.2025
Одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

Одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

08:56 22.05.2025
Літня жінка загинула через удар російської артилерії в Херсоні - Прокудін

Літня жінка загинула через удар російської артилерії в Херсоні - Прокудін

08:11 22.05.2025
Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

16:21 21.05.2025
Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

11:53 21.05.2025
Внаслідок нічних авіаударів по Купʼянську і Нечволодівці постраждали троє мирних жителів

Внаслідок нічних авіаударів по Купʼянську і Нечволодівці постраждали троє мирних жителів

18:55 19.05.2025
Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

21:09 18.05.2025
Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

09:29 17.05.2025
В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

16:15 16.05.2025
Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

ОСТАННЄ

Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

СБУ затримала "крота" ФСБ у провідному військовому інституті України

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Середній заробіток полонених в українських таборах становить 1,5-2 тис. грн в місяць

Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі

В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

Знищено будівлю підприємства внаслідок атаки БпЛА на Полтавщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА