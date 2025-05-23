Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель на Харківщині

Російські окупаційні війська минулої ночі обстрілювали 6 населених пунктів Харківської області з використанням КАБів та БпЛА різних типів, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у селі Печеніги постраждав 66-річний чоловік", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури: Зокрема, у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства та 5 вантажних автомобілів, у Куп'янському - 17 приватних будинків та багатоквартирний будинок, у Харківському - приватний будинок.